Bihar Politics News: पूर्व सीएम भागवत झा आजाद के पुत्र डॉ. राजवर्धन आजाद बने विधायक, कुशवाहा के इस्तीफे के बाद सीट खाली थी, मुख्यमंत्री नीतीश को दिया धन्यवाद

Highlights परिषद के उपसभापति रामचन्द्र पूर्वे, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मेरे पिताजी स्व.भागवत झा आजाद भी इस सदन के सदस्य थे। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

Bihar Politics News: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजवर्धन आजाद ने आज बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने परिषद के उप भवन सभागार में उन्हें शपथ दिलाई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचन्द्र पूर्वे, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। शपथ लेने के बाद राजवर्धन आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे पिताजी स्व.भागवत झा आजाद भी इस सदन के सदस्य थे।

Dr Rajvardhan Azad at Bihar Legislative Council with CM Nitish Kumar and Chairman Devesh Chandra Thakur for taking oath as the nominated member https://t.co/Z8fG5QRD63pic.twitter.com/MFwO43qBJH