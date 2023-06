केजरीवाल की नाराजगी पर क्या बोले उपमुख्यमंत्री तेजस्वी, कहा-भाजपा की हवा निकाल देंगे, विपक्ष एकजुट हो गया...

Highlights आप द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए कलह उत्पन्न होने की खबरों को भी खारिज किया। बैठक में कोई समस्या नहीं हुई। हर मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन आरोपों को भी खारिज किया।

पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली रवाना हो गए। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। कहा जा रहा है कि वे दिल्ली से विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली रवानगी से पूर्व तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बातें की और विरोधियों पर तीखे तंज कसे।

वहीं अरविंद केजरीवाल की नाराजगी पर उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष एकजुट है और विरोधियों की हवा निकाल देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की ऐतिहासिक बैठक हुई है। बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। बिहार की धरती पर बड़े- बड़े लोगों ने आंदोलन किए हैं।

साथ ही आंदोलन के जरिए बड़े परिवर्तन हुए हैं। बैठक में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विपक्ष के सभी बड़े नेता एकमत हो करके भाजपा के खिलाफ आने की बात कही है। यहां कोई भी अपने हित की बात नहीं कर रहा है बल्कि जनता की मांग पर हमलोग एकजुट हुए हैं।

#WATCH | ..." Leaders from Kashmir to Kanyakumari were present in the opposition meet. We have decided to stay united against the fascist forces...we have united as per the demand of people...this is the election of people...no one is upset & meeting was fruitful": Bihar Dy CM…