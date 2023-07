Bihar CTET: शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चटकाईं, डोमिसाइल नीति का विरोध, 35 हिरासत में, देखें वीडियो

Highlights गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा होते हुए राजभवन तक जा रहे थे। आक्रोशित शिक्षक अभ्यर्थियों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने 35 शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है, इनमें 2 महिलाएं हैं।

पटनाः बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति समाप्त करने का विरोध कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर शनिवार को पुलिस ने पटना में जमकर लाठियां चटकाई। सरकार के फैसले के विरोध में हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा होते हुए राजभवन तक जा रहे थे।

प्रदर्शनकारियों को पुलिस बार- बार आगे से बढ़ने से रोकती रही। लेकिन पुलिस को धकेलते हुए भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी। इस दौरान पुलिस के समझाने के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर आगे बढ़ते रहे। जिसके बाद जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आक्रोशित शिक्षक अभ्यर्थियों ने पथराव शुरू कर दिया।

Bihar | On Central Teachers’ Eligibility Test (CTET) aspirants protesting against the state government in Patna, DSP Kotwali, Law and Order, Nurul Haque says, "A case will be registered against the protestors. They are taking to the roads causing traffic jams, stopping school… pic.twitter.com/fW2454JoKb