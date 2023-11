Bihar Vidhan Sabha: जीतन राम मांझी को सीएम बनाना मेरी मूर्खता थीं, विधानसभा में बोले नीतीश

Highlights Bihar Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को किया जलील Jeetan ram manjhi: पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया करारा जवाब, बोले मुझे लगता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है Nitish kumar बोले, उनकी मूर्खता के कारण मांझी बिहार का सीएम बना था

Bihar Vidhansabha: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बारे में कहा कि उनकी मूर्खता के कारण मांझी को बिहार का सीएम बनाया गया। यह मेरी गलती थी जो यह सीएम बने। मेरी पार्टी के लोग मुझसे दो महीने के भीतर कहने लगे थे कुछ दिक्कत है उसे हटाओ। इसके बाद फिर मैं सीएम बना। दरअसल, बिहार विधानसभा में पूर्व सीएम कुछ बोल रहे थे। इस पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। भड़के भी ऐसे कि उन्होंने मांझी को बहुत जलील किया। मांझी को काफी देर तक नीतीश कुमार तू-तड़ाक करते रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष से लेकर बाकी सत्ता पक्ष के लोग देखते रहे।

#WATCH | Patna: On former Bihar CM Jitan Ram Manjhi, Bihar CM Nitish Kumar says, "..It was my mistake that I made this person CM...My party people started saying after two months that there was some problem, remove him... Then I became (CM)... He keeps on saying that he was CM...… pic.twitter.com/PHKlG3xAog

वह कहता रहता है कि वह सीएम था। सच तो यह है कि वह मेरी मूर्खता के कारण सीएम बना।

#WATCH | Former Bihar CM Jitan Ram Manjhi says, "...I wanted to get up and speak (in the Assembly) but the Chief Minister got up and started saying nonsense. I was surprised if this was the same Nitish Kumar who was there a few days back. It seemed that he was here today in a… https://t.co/XMnkVdXfqSpic.twitter.com/Q4gyqSRWai