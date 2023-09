Bihar Bagmati river: 33 बच्चों को ले जा रही नाव बागमती नदी में डूबी, 20 को बचाया गया, 13 लापता, मुआवजा का ऐलान

Highlights नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। नीतीश कुमार कुछ परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए इस समय मुजफ्फरपुर में हैं। स्थानीय पुलिस और एसडीएफआर की टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी है।

Bihar Bagmati river: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के मधुपट्टी घाट पर बागमती नदी में नाव हादसे के दौरान 13 बच्चे नदी के तेज बहाव में लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। जबकि 20 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। नदी में बहाव तेज होने की वजह से रस्सी के सहारे नाव को पार कराया जा रहा था।

तभी रस्सी अचानक टूट गई। नाव नदी में पलट गई। नाव में 33 बच्चे सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में पुल नहीं होने की वजह से बच्चे और आसपास के लोग इसी तरह से आते-जाते थे। गायघाट और बेनीबाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ-एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

#WATCH | Boat carrying school children capsizes in Bagmati river in Beniabad area of Bihar's Muzaffarpur pic.twitter.com/TlHEfvvGYy — ANI (@ANI) September 14, 2023

हादसे के बाद बाहर निकाले गए बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच और मुआवजा का आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर पहुंचे नीतीश कुमार ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि मुजफ्फरपुर के डीएम को जांच करने का आदेश दिया गया है।

Flash:



10 of 30 children missing after the boat capsizes in the #Bagmati river in #Bihar's Muzaffarpur.



Further details awaited. pic.twitter.com/Fy0aMWQGvi — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) September 14, 2023

पूरे मामले को देखने का आदेश दिया गया है। जो भी पीड़ित हुए हैं उन्हें नियम के अनुसार मुआवजा भी मिलेगा। इस बीच नाव हादसे पर लोगों ने दुख जताते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर निशाना साधते हुए कहा है कि केके पाठक के तुगलकी फरमान की वजह से ही शिक्षकों और बच्चों को हर हाल में स्कूल पहुंचने का दवाब है।

क्योंकि स्कूल से अनुपस्थित रहने पर जहां शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा है और उन्हें निलंबित किया जा रहा है। वहीं छात्र-छात्राओं का नाम स्कूल के रजिस्टर से हटाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती दरभंगा में 2 हजार से ज्यादा बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया गया है। इससे राज्य भर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक डरे हुए हैं। यही वजह है कि बच्चे नदी में पानी आने की वजह से नाव से भी स्कूल जा रहे हैं।

VIDEO | Several people feared drowned in Bagmati river in Muzaffarpur, Bihar. More details are awaited. pic.twitter.com/ZyWuK9922g — Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2023

